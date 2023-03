Intascati contributi Covid senza averne diritto per 200mila euro. Scoperte dalla Guardia di Finanza, tre persone sono indagate per reati tributari, fallimentari, societari, oltre a un’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in qualità di amministratori di fatto e di diritto di una società operante nel padovano.

mgg/gsl