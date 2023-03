Osservatorio ASAPS: incidenti fine settimana

Sono 19 i morti nel primo fine settimana di marzo

erano stati in totale 17 nel precedente

12 automobilisti, 6 motociclisti e 1 agente di polizia deceduto per soccorrere un automobilista precipitato in un canale con la sua auto

La vittima più giovane una ragazza di 15 anni quelle più anziane due uomini di 70

Osservatorio ASAPS: incidenti fine settimana 3-5 marzo 2023

Nel primo fine settimana di marzo, (3-5 marzo 2023) l’Osservatorio ASAPS ha registrato 19 decessi. Nelle 72 ore, sono stati 12 gli automobilisti deceduti, 6 motociclisti e 1 agente di polizia deceduto per soccorrere un automobilista precipitato in un canale con la sua auto.

Cinque gli incidenti plurimortali cha hanno causato 10 vittime.

Due sinistri mortali sono avvenuti in autostrada. Nove gli incidenti mortali sulle strade extraurbane principali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 7 incidenti fatali.

Fra le 19 vittime 7 avevano meno di 35 anni. Le vittime più anziane avevano 70 anni, quella più giovane una ragazza di 15 anni.

Sono state 4 le vittime in Lombardia e Veneto, 2 in Lazio, Campania, Abruzzo e 1 in Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Puglia e Sicilia.