Oristano scelta come meta ideale dagli studenti di Intercultura per conoscere meglio l’Italia

Oristano è stata scelta non con come solo Vacanza Studio, ma soprattutto come meta ideale da una rappresentanza degli studenti stranieri quest’anno in Italia con Intercultura per conoscere meglio l’Italia, la sua cultura, le sue tradizioni, le sue persone.

“Sono sette gli adolescenti che hanno scelto di trascorrere una settimana nella nostra città per conoscere una parte diversa del nostro Paese rispetto a quella dove stanno trascorrendo il loro anno “italiano –annuncia Annamaria Pusceddu, Presidente del Centro Locale di Oristano – accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locale. I primi ragazzi sono arrivati già venerdì scorso, Noah dalla Groenlandia e Julia dalla Norvegia, a seguire il sabato sono arrivati tutti gli altri, Sanisa dalla Thailandia, Ivanna dal Messico, Sevin dalla Turchia, Naura dall’Indonesia e Amelia dalla Finlandia”.

Torna infatti la “settimana di scambio”, uno dei momenti più ambiti non solo dagli studenti e dai volontari di Intercultura, ma dalle scuole e le famiglie che possono sperimentare per un breve periodo l’esperienza di aprire la propria “casa” al mondo, ospitando un giovane di un’altra cultura.

Dal 25 marzo al 1° aprile i ragazzi, guidati dai volontari del Centro locale di Oristano, avranno la possibilità di vivere in una nuova famiglia, frequentare un’altra scuola, conoscere nuovi luoghi e stili di vita rispetto a quelli che hanno iniziato a interiorizzare e ad amare, dal loro arrivo in Italia lo scorso settembre.

Domenica scorsa si è svolto il pranzo in compagnia delle famiglie ospitanti, dei volontari del centro locale e dei ragazzi (e famiglie) vincitori del concorso di quest’anno. Durante l’evento i ragazzi hanno fatto la conoscenza reciproca e hanno raccontato le loro rispettive esperienze. Nel pomeriggio si è svolta anche una breve cerimonia per salutare Joelle Pacini, storica volontaria del Centro Locale dalla ultradecennale esperienza nel ruolo di responsabile ospitalità. Joelle si trasferisce fuori da Oristano e i volontari gli hanno voluto dedicare un saluto.

Questo il resto del programma:

Lunedì 27/03: Giornata libera da trascorrere in famiglia. Possono trascorrere la mattinata presso le scuole dei fratelli\sorelle ospitanti.

Martedì 28/03: Dalle 8:30 laboratori di ceramica e legno ospiti degli studenti del liceo artistico Carlo Contini. Nel pomeriggio Laboratorio di oreficeria presso il Museo Diocesano di Oristano.

Mercoledì 29/03: Dalle 8:45 laboratorio di cucina ospiti presso l’istituto alberghiero Don Deodato Meloni. Sera libera.

Giovedì 30/03: Dalle 8:30 ospiti degli studenti dell’istituto tecnico Mossa per assistere allo spettacolo “tune into english roadshow”. Sera libera.

Venerdì 31: Dalle 8:30 alle 11:00 ospiti degli studenti dell’istituto tecnico Mossa parteciperanno all’assemblea delle nazioni. Al termine intorno alle 11:00 in gita al mare e pranzo con i volontari.

Sabato 1° aprile gli studenti ospiti partiranno per tornare nelle famiglie del Nord Italia dove stanno trascorrendo l’anno scolastico.

“Dopo una pausa forzata di tre anni, siamo veramente felici di poter organizzare nuovamente questa settimana di scambio – dichiara Annamaria Pusceddu, Presidente del Centro Locale di Oristano. È un modo non solo per gli studenti, ma per tutta la comunità – famiglie, scuole, istituzioni – per aprire i nostri orizzonti e incontrare rappresentanti di culture diverse che già hanno iniziato a conoscere e apprezzare l’Italia”.

“Siamo certi che rimarranno entusiasti di Oristano e delle bellezze del nostro territorio. Ci auguriamo inoltre che le famiglie che ospiteranno questi nostri ragazzi per una settimana possano apprezzare la presenza di un giovane di una cultura diversa dalla nostra e che, a seguito di questa breve esperienza, desiderano accogliere un adolescente per un periodo più lungo, anche un intero anno scolastico” – conclude la Presidente del Centro di Oristano.



Per qualsiasi richiesta di informazioni è possibile chiamare la Presidente Annamaria Pusceddu al 349 864 4592