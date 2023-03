Terzo settore: online un avviso per gli Enti e le associazioni che vorranno collaborare con l’ASL

Pubblicato il bando per creare una lista di soggetti qualificati operanti sul territorio; l’obiettivo è costruire percorsi di co-programmazione e progetti per il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari della popolazione

NUORO, 14 MARZO 2023 – Un’opportunità per gli Enti del Terzo Settore (ETS) che potranno collaborare con l’Azienda Socio-sanitaria n. 3 di Nuoro, tramite convenzione per lo sviluppo di progetti e attività di interesse generale per il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari della popolazione.

È l’obiettivo dell’avviso pubblico “aperto”, emanato dalla Direzione strategica dell’ASL,

(link https://www.asl3nuoro.it/ap/avviso-di-manifestazione-dinteresse-rivolta-allindividuazione-di-enti-del-terzo-settore-con-i-quali-stipulare-apposite-convenzioni-per-attivita-assistenziali-e-di-supporto-ai-percors/)

che mira a instaurare un rapporto con l’ASL n. 3 di Nuoro per la creazione di percorsi di co-programmazione, co-progettazione e l’instaurazione di altre forme di collaborazione a scopi solidaristici.

La finalità è garantire la massima partecipazione degli enti operanti sul territorio nel rispetto delle norme vigenti e con la massima trasparenza, al fine di valorizzare il contributo di tutti quei soggetti che, a vario titolo, sono impegnati nell’accudimento dei malati e dei loro familiari in un’ottica di co-costruzione di percorsi e misure migliorative degli standard assistenziali e terapeutici.