Omicidio Giuseppe Rechichi: il ricordo e l’omaggio del CNDDU

In occasione della ricorrenza dell’omicidio di Giuseppe Rechichi, vicepreside dell’Istituto magistrale di Polistena (RC) ucciso il 4 marzo 1987 per mano della ‘ndrangheta a causa di una pallottola vagante, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende commemorarne la figura umana e professionale di forte rilievo. Di seguito il comunicato a firma del presidente del CNDDU, prof. Romano Pesavento

“L’assassinio di Giuseppe Rechichi, anche se avvenuto in modo casuale dal momento che il sicario mirava in realtà a colpire Vincenzo Luddeni (direttore della Banca popolare di Polistena), dimostra che vivere in una realtà territoriale esposta al rischio degrado può comportare la morte di tanti innocenti.

È molto difficile insegnare e veicolare messaggi improntati al rispetto delle norme condivise in tali contesti caratterizzati da dinamiche oscure.

Ricordare il professor Rechichi significa onorare la sua memoria e il lavoro appassionato di tanti docenti che devono affrontare problemi non esclusivamente legati alle attività didattiche. Il CNDDU, in occasione dell’anniversario del tragico omicidio, metterà l’immagine del compianto professore sulle copertine dei propri canali social“.

