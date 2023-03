Nuovo percorso della linea 19

Da sabato 1° aprile 2023, il percorso della linea 19 è modificato come segue:

Direzione Assemini S. Lucia

I bus, giunti all’intersezione della SS 130 con via del Pino Solitario ad Elmas, svolteranno in via S. Giorgio da dove rientreranno sulla SS 130 per riprendere il percorso in via del Pino Solitario.

Direzione Quartu Sant’Elena

Percorso regolare

FERMATE

E’ istituita una nuova fermata in via S. Giorgio in direzione Elmas c/o “Tecnomat”, a 70 m dalla seconda rotatoria.

