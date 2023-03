Nuovo album per la Subrettina Lisa Fusco

Omaggio alla musica italiana ed internazionale per la Subrettina Lisa Fusco, reduce da successi televisivi come l’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip.

Nuovo album per la Subrettina Lisa Fusco

Un nuovo album registrato in presa diretta, quasi come fosse un live, con la tracklist composta da successi come:

– Mambo Italiano

– Sono come tu mi vuoi

– Ti parlerò d’Amor

– Limonata Cha Cha

– Che m’importa del mondo

– Brivido caldo

– Soldi, soldi, soldi

– Fortissimo

– Anche un uomo

– Quizás, Quizás, Quizás

– Si è spento il sole

Come primo singolo estratto è stato scelto il brano Mambo Italiano!!

Album



https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kgoj9_gTHN8m5XWB7ZL582iaJ6iWEFfjQ Youtube Full Album: