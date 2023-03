Nuoro: inaugurato il posto di Polizia al Pronto Soccorso

NUORO, 13 MARZO 2023 – È stato inaugurato questa mattina alle 10.00, al piano terra dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, in un locale appositamente allestito nel Pronto Soccorso, il posto fisso di Polizia.

Un servizio indispensabile nel presidio ospedaliero più importante del Centro Sardegna. Il posso fisso di polizia è utile al fine di prevenire, ed eventualmente reprimere, reati contro cose o persone. In particolare a tutela della sicurezza del personale sanitario.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il questore di Nuoro, Alfonso Polverino, il prefetto Giancarlo Dionisi, e la Direzione strategica dell’Azienda Socio-sanitaria locale di Nuoro.

Il posto fisso di Polizia nel Pronto Soccorso dell’Ospedale San Francesco tutelerà l’incolumità di pazienti e personale sanitario. E sarà anche un punto di riferimento per i cittadini. Questo soprattutto in situazioni emergenziali in fase di “triage” e gestione di un numero elevato di codici rossi, nel cui caso la presenza di un agente di polizia che faccia da tramite diventa fondamentale. Il servizio coprirà la fascia oraria 8.00/20.00. Mentre il servizio notturno sarà garantito dalle ronde delle volanti e da un numero interno che collega direttamente il Pronto Soccorso con la sala operativa della questura nuorese.

Perchè nasce questo servizio

L’esigenza nasce dai più recenti fatti di cronaca. Questi obbligano a fare una riflessione sull’attuale sistema dei presìdi ambulatoriali. Quindi, il Governo deve provvedere a disporne la ricollocazione in ambienti protetti, ove poter garantire la sicurezza e l’incolumità dei medici. Per esempio locali adiacenti a stazioni dei Carabinieri o di posti di Polizia. Lo Stato deve garantire la sicurezza e l’ordine pubblico soprattutto nelle strutture ospedaliere, luoghi pubblici di fondamentale importanza per ogni comunità. È necessario, pertanto, per garantire l’incolumità di cittadini ed operatori sanitari, che siano ripristinati i presìdi fissi delle forze dell’ordine presso le strutture ospedaliere dotate di pronto soccorso.

