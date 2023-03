Nul-vi dà gusto: “contrari alle novità sintetiche”

A Nul – vi dà gusto il Presidente dell’Associazione carni sostenibili Giuseppe Pulina: ” Contrari alle novità sintetiche, sosteniamo i cibi naturali e i piatti della tradizione”.

«Noi siamo per i cibi naturali e i piatti tradizionali. Non penso che le novità sintetiche possano sostituire la bellezza del paesaggio e quella che è la tradizione culturale e culinaria della nostra Regione». Così Giuseppe Pulina, presidente dell’Associazione Carni Sostenibili a margine dell’incontro dedicato alle carni. Nell’ambito della rassegna culturale ed enogastronomica “Nul – Vi dà Gusto” quest’anno dedicata al cibo sostenibile. Il professore di Scienze agrarie e veterinarie all’Università di Sassari ha aperto i lavori del secondo appuntamento di approfondimento legato alla promozione e valorizzazione dei prodotti locali identitari, intervenendo in particolare sulla sostenibilità delle carni sotto i profili nutrizionale, ambientale, economico e sociale.

Il docente di Agraria si è soffermato a lungo sull’impatto ambientale degli allevamenti bovini; in Europa, Italia e Sardegna sfatando i diversi pregiudizi che negli ultimi anni hanno ruotato intorno all’argomento. «La carne del futuro sarà il pollo, gli avicoli domineranno, a breve, il commercio internazionale – ha sottolineato Pulina; cicli di produzione brevissimi e tutta una serie di vantaggi, anche economici, legati al loro allevamento».

Bovinicoltura in Sardegna

Pier Giacomo Rassu, professore associato di Scienze agrarie e veterinarie, Zootecnia speciale, all’Università di Sassari, si è soffermato, invece, sulla bovinicoltura in Sardegna e la sua possibile valorizzazione; le venti razze presenti attualmente nella nostra regione; 8 in purezza, il 44% derivanti da incroci. La biologa Maria Grazia Farbo, specialista in Microbiologia e Virologia clinica ha approfondito le modifiche strutturali e organolettiche delle carni bovine, sottoposte a frollatura, mentre la nutrizionista Marialaura Barsi ha analizzato le differenze nutrizionali nelle diverse tipologie di carni. Al termine dell’incontro tutti i partecipanti hanno potuto degustare il menù a base di carne all’agriturismo Nuraghe Alvu, una delle tante strutture e operatori del settore ricettivo, ristorativo e agrituristico del territorio che stanno aderendo alla 7^ edizione della rassegna, patrocinata dal comune di Nulvi. Prossimo appuntamento il 15 aprile con “I dolci della tradizione”. Info e aggiornamenti sul sito www.nulvidagusto.com.