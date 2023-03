“Nudi”: dal 31 marzo in radio e in digitale il nuovo singolo di Male

Dal 31 marzo sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Nudi” il nuovo singolo di Male

Dopo alcuni mesi di assenza, Male ritorna con “Nudi“, un singolo emotivo ma allo stesso tempo energico. L’intento del brano è comunicare che la nudità è il modo più intimo e vero per dimostrare chi si è, senza maschere.

Tale messaggio è ben veicolato dalle strofe: “Salvare il mondo con una mano, salvarlo assieme nudi, un modo di essere complici assieme in modo leale e veritiero“.

“Nudi” è per Male un ulteriore tassello in un curriculum già abbastanza ricco. A partire dal 2017 (anno di inizio della carriera), l’artista ha infatti pubblicato con regolarità brani che puntualmente si sono trasformati in hit in grado di emozionare e deliziare i fan.

