Notte degli Oscar – I Wonder Pictures fa festa con un afterhour al cinema.

95° cerimonia di premiazione degli Oscar . Per arrivare preparati alla consegna delle ambite statuette, da oggi a domenica 12 marzo nelle sale del circuito Pop Up Cinema di Bologna sono in programma quattro giorni di rewatch con alcuni dei film candidati – da Si avvicina la notte cinefila più iconica dell’anno, la (qui la lista completa dei candidati di questa) . Per arrivare preparati alla consegna delle ambite statuette, da oggi a domenica 12 marzo nelle sale del circuitodi Bologna sono in programma quattro giorni di rewatch con alcuni dei film candidati – da Babylon di Damien Chazelle a The Fabelmans di Steven Spielberg, da Aftersun di Charlotte Wells a Gli spiriti dell’Isola di Martin McDonagh, da Triangle of Sadness di Ruben Östlund a Pinocchio di Guillermo Del Toro. Una maratona che culminerà nella grande nottata di festa dedicata alla cerimonia di premiazione degli Academy Award, in diretta dal Dolby Theater di Los Angeles sul grande schermo del Cinema Medica 4K.

IL PROGRAMMA REWATCH I WONDER

La giornata del 12 marzo offrirà una programmazione speciale con tutti i film I Wonder Pictures candidati: Everything Everywhere All at Once (leggi qui il nostro articolo e qui l’intervista al produttore e all’attore Ke Huy Quan), il film rivelazione di questa stagione cinematografica firmato dal visionario duo The Daniels (ben 11 nomination, tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Attrice Protagonista), l’empatico The Whale di Darren Aronofsky (3 nomination tra cui Miglior Attore Protagonista per Brendan Fraser), EO di Jerzy Skolimowski (candidato come Miglior Film Straniero) e tre dei film candidati all’Oscar al Miglior Documentario, Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras, già Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, Navalny di Daniel Roher, ritratto del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny intento a indagare sul tentato avvelenamento subito nell’agosto del 2020, e A House Made of Splinters di Simon Lereng Wilmont. Ogni proiezione sarà preceduta dalla presentazione di uno o più ospiti.

Dopo le proiezioni della giornata, dalle 21.30 Al Pop Cinema Medica 4K in compagnia di esperti, attori, giornalisti, ospiti speciali e content creator, si discuterà insieme dei film e dei dietro le quinte con dibattiti, curiosità, e quiz per mettere alla prova la propria cultura cinematografica e vincere gadget a tema. Si potrà seguire il tutto in diretta anche sul canale youtube di I Wonder Pictures.

Infine, la cerimonia di premiazione degli Oscar vera e propria, che sarà trasmessa sul canale Sky Cinema Oscar® e in streaming su NOW.

L’INVITO AL PARTY DI PREMIAZIONE

Il Direttore Andrea Romeo ha così presentato i cine-eventi in conferenza stampa: “I Wonder Pictures è una piccola casa di distribuzione indipendente ed incredibilmente abbiamo 6 film candidati agli Oscar!

Tre documentari tra cui Navalny, presentato lo scorso anno al Sundance film festival e di grandissima attualità. Oppositore di Putin, è attualmente in carcere in precarie condizioni di salute, il film parte dall’evento scatenante che lo rende noto al Mondo intero, il suo scampato avvelenamento. Navalny ricostruisce la vicenda e, per intenderci, mentre sui media americani sta uscendo la notizia del suo avvelenamento, la mattina lo vediamo svegliarsi alle 4 e fare scherzi telefonici a chi ha tentato di ucciderlo, strappa astutamente una dichiarazione.

Si finge un capitano dei servizi segreti russi e dialoga con uno dei responsabili del piano omicida, questi crede di star subendo i rimproveri di un superiore e finisce col confessare dicendo che secondo lui il veleno somministrato non era abbastanza, che lui aveva avvisato tutti della cosa e che non era colpa sua se la mala organizzazione dell’operazione non aveva sortito la sua effettiva morte.

Il film è un documento pazzesco, se la gioca agli Oscar insieme a Tutta la bellezza e il dolore – la storia di un’artista che combatte contro la potente casa farmaceutica Purdue Pharma, di proprietà della famiglia Sackler. Rinomati benefattori nei musei di tutto il mondo, dopo la battaglia di Nan Goldin i Sackler, riconosciuti colpevoli per la morte di mezzo milione di americani a causa del farmaco OxyContin, sono stati puniti dai musei di tutto il mondo, come chiedeva Goldin, vedendo rimossi i loro nomi dalle ali museali da loro finanziate.

Vivremo con allegria e gioia quella notte al Pop Up Cinema Medica 4K, per partecipare sarà possibile acquistare un biglietto unico a 15 euro, valido per tutta la giornata di proiezioni e logicamente è chi prende 18 nomination per 11 film a offrire da bere!

Inizieremo a mezzogiorno con un aperitivo di benvenuto e poi per ogni film faremo festa, con presentazioni d’eccezione e un momento food legato a ciascun film – nel caso di Navalny il catering sarà a tema russo, in modo da sbronzarci di vodka già nel primo pomeriggio, mentre a sera non potranno mancare i bagel di EEAAO. Ogni film avrà una sua festa, un suo pubblico, una sua presentazione e staremo insieme a bere e gozzovigliare.

Ci saranno i quiz condotti da Simone Soranna e un Tomboloscar in cui si potrà scommettere sulle assegnazioni e a tot verdetti azzeccati vincere dei premi, tra cui la tessera Pop Up Cinema and Friends del valore di 60 euro, che offre la possibilità di entrare in sala portando un amico, tutto l’anno a tutti gli spettacoli, pagando 4 euro a testa.

L’idea è di un grande party con eventi, incontri e dj set da mezzogiorno a mezzanotte, in cui chi vuole e resiste si ferma per gli Oscar fino al mattino per brindare e far colazione tutti insieme. Avremo anche dei video-messaggi dei nostri amici in nomination, direttamente da Los Angeles, che ci racconteranno questa loro corsa alle statuette”.

LE SALE

Pop Up Cinema Medica 4k (Via Monte Grappa, 9)

Pop Up Cinema Jolly (Via Marconi, 14)

Pop Up Cinema Arlecchino (Via delle Lame, 59/A)

Pop Up Cinema Bristol (Via Toscana, 146)

LE MODALITÀ DI ACCESSO

Biglietto singolo per ogni film: 10 euro intero, 8 ridotto

Abbonamento Oscar 3 film : 18€

Abbonamento Oscar 6 film : 30€

Abbonamento Oscar 9 film : 36€

Abbonamento Oscar Studenti: 10 film a 33€

La serata del 12 marzo al Pop Up Cinema Medica 4K è a ingresso gratuito nel limite dei posti disponibili.

A cura di Tiziana Elena Fresi.