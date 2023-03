Norbelloni il recupero con i campioni d’Italia

Nel tentativo di confondere le idee ai più quotati avversari. I norbelloni affrontano il recupero con i campioni d’Italia in carica senza l’apporto dei suoi più quotati rappresentanti stranieri. Facendo addirittura esordire nella massima serie un senior pescato dalla formazione che sta dominando il girone A del campionato regionale di serie D1.

Per il macomerese Roberto Bosu un emozionante impatto con alcuni dei mostri sacri del pongismo italico che a breve si potranno ammirare anche a Cagliari nel corso degli imperdibili Campionati Italiani di Tennistavolo previsti dal 18 al 25 marzo presso il polo sportivo via Rockfeller/via degli Sport.

La febbre da play off rimane altissima ma le emozioni vere e proprie tra le due contendenti si rimandano alla sfida unica prevista il mese prossimo. I tifosi locali sperano che i vari Gaston Alto, Diogo Carvalho e Javier Benito Rodriguez (assenti ieri), possano essere presenti per dare filo da torcere agli scudettati.

Domenica in rosa con il doppio appuntamento di A2 delle norbelline che possono chiudere in vetta in entrambi i gironi.

SERGEI E MARCO AFFRONTANO LA SFIDA COL PIGLIO GIUSTO

Con l’esordiente Bosu, si schierano l’infaticabile onnipresente Marco Antonio Cappuccio e il tecnico giocatore Sergei Mokropolov.

Nonostante la formazione rimaneggiata è proprio il generosissimo russo a sfiorare il colpaccio con Leonardo Mutti, visto che ha sciupato diverse palle match per aggiudicarsi la sfida al quarto set. L’avversario mantovano ha recuperato trovando poi la maniera per condurre in porto la vittoria. Senza storia il confronto tra Bosu e Matteo Mutti, però si chiude al quinto parziale anche la partita tra Cappuccio e Marco Rech. L’atleta locale ha avuto delle fiammate emotive sebbene l’atleta del Top Spin diverse volte si sia trovato ad un passo dalla vittoria, giunta comunque, ma con l’ausilio del quinto set per la caparbietà del lottatore locale.

Tutto si chiude con il duello a senso unico: il tecnico giallo blu ancora rammaricato per l’occasione perduta, si scopre essere meno incisivo con Matteo Mutti.

“Nonostante la formazione danneggiatissima – afferma Sergei Mokropolov – abbiamo sognato qualche risultato positivo anche in questa circostanza. Io personalmente sono disperato dopo quattro palle match non realizzate, ma Leonardo è stato bravo nei momenti decisivi. Ho visto anche Marco pronto ad affrontare alla pari i giocatori migliori d’Italia, quindi nella seminale dei playoff abbiamo tutte le possibilità di raggiungere la vittoria. Ringrazio Roberto Bosu per la disponibilità e per il buon umore che è riuscito a generare nell’arco della giornata. Aspettiamo la partita contro Carrara ormai poco significante e ci prepariamo al meglio ai playoff”.

AD UN PASSO DALLA GLORIA

Ultimo appuntamento di regular season con la seria opportunità di chiuderlo in vetta, dall’alto dei tre punti di distacco nei confronti dell’immediata inseguitrice. Si presenta impegnativa la sfida con il TT Marco Polo che annovera la 100% Wang Xuelan, ma con la formazione completa composta dall’ungherese Timea Peterman, Krisztina Nagy e Gohar Atoyan c’è la possibilità di conservare primato e imbattibilità.

CI VUOLE UN COLPO DI RENI, TORNA GAIA

vObbligatorio vincere per conservare la leadership condivisa con il Frassati Napoli. Sulla carta le gialline godono dei favori del pronostico perché affrontano le ultime della graduatoria.

La novità è rappresentata dal ritorno della pongista vastese Gaia Smargiassi che gareggerà con Marialucia Di Meo e Lucero Ovelar.

