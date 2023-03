Niente rinnovo di contratto per i dipendenti pubblici, mancano i fondi

Niente rinnovo di contratto.

I dipendenti statali attendono il rinnovo di contratto. Ad oggi però arrivano solo notizie negative in merito

I sindacati con in testa la Uil del segretario generale Bombardieri, hanno manifestato la loro contrarietà.

Vorrebbero infatti incontrare il governo, per cercare di capire quali siano i margini di manovra, per cercare invece di trovare i fondi utili per ottenere il risultato.

“La notizia è che non ci sono soldi e che quindi milioni di lavoratori pubblici per quest’anno non avranno l’aumento. Questa è la notizia drammatica“.

Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, all’agenzia Ansa.

Una notizia davvero importante e drasticamente vera. Il Ministro Zangrillo lo avrebbe rivelato ai rappresentanti sindacali.

I sindacati invece, da parte loro, hanno chiesto che nel prossimo Def (Documento di Economia e Finanza), vi siano delle indicazioni precise.

Chiedono infatti non risposte aleatorie, ma un’indicazione precisa, e il reperimento di fondi.

Questo scongiurerebbe il sorgere di una situazione gravissima.

Senza eguali, ma paragonabile solo a quella relativa ai blocchi del Ministro Brunetta (sempre Forza Italia).

Bombardieri è stato molto chiaro, spiegando i motivi delle loro richieste.

“Per noi la priorità è il rinnovo dei contratti, i lavoratori e le lavatrici di questo paese pagano il 10% di inflazione. Un dato che in maniera inequivocabile, da un anno riduce il potere d’acquisto”.

L’8 Marzo ci sarà uno sciopero generale, che coinvolgerà praticamente tutte le categorie.

Un primo segnale, per far comprendere al governo che il mondo sindacale è pronto ad alzare le barricate ed a difendere i lavoratori.