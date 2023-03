Nidi: graduatoria provvisoria seconda finestra 2022

Nidi gratis: pubblicata la graduatoria provvisoria della seconda finestra 2022. Ricorsi entro il 14 marzo

La misura punta a favorire l’accesso ai servizi per la prima infanzia. Per eventuali ricorsi c’è tempo fino al 14 marzo

per il secondo periodo del 2022 (settembre – dicembre), e gli ammessi con riserva al primo periodo.

“La misura punta a favorire l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati –

osserva l’Assessore ai servizi sociali Alessandra Porcu -.

Alle famiglie vengono destinati contributi, nella misura massima di 200 euro mensili per 11 mensilità, ma l’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro – famiglia e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei tre anni”.

Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni, inoltrandole all’indirizzo: primainfanzia@comune.oristano.it, entro le ore 12 del 14 marzo 2023.

