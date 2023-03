Niccolò Ammaniti sbarca In Sardegna per la prima e al momento unica tappa isolana di presentazione del suo atteso e ultimo libro "La vita intima" (Einaudi, stile libero).

Niccolò Ammaniti sbarca In Sardegna per la prima e al momento unica tappa isolana di presentazione del suo atteso e ultimo libro “La vita intima” (Einaudi, stile libero).

Appuntamento fissato per venerdì 31 marzo all’EXMA di Cagliari, in via San Lucifero nr 71: si comincia alle ore 18, ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili. Niccolò Ammaniti sbarca In Sardegna:

L’evento è organizzato dal festival Sulla Terra Leggeri in collaborazione con Giulio Einaudi editore e grazie alla piena e gioiosa disponibilità di Niccolò Ammaniti.

A dialogare con Niccolò Ammaniti, fra lo scorrere delle pagine del suo ultimo romanzo e lo scrivere di un autore che negli ultimi decenni ha saputo conquistare la ribalta.

E l’attenzione del grande pubblico d’Italia e d’isole, la scrittrice di Uta Paola Soriga.

L’incontro sarà impreziosito dalle letture di Lorenza Indovina.

Un Ammaniti certamente riconoscibile ma diverso, tornato alla ribalta a otto anni dalla sua ultima pubblicazione (“Anna”).

Il cui raccontare in “La vita intima” danza fra la punta dell’iceberg della quotidianità spesso superficiale e patinata e un indistinto spesso invisibile ai più.

Un libro che parla di verità sfiorata e di potere e di apparenza.

Ed è terribilmente attuale.

Un piccolo grande evento griffato Sulla Terra Leggeri.

Che non lascia indifferenti ed anzi già muove gli affezionati lettori che sull’Isola animano i loro momenti di lettura.