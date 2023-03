Il potere di un sorriso come metodo terapeutico per affrontare un dolore forte e lacerante. Luciana Frazzetto torna sul palco del teatro Le Fontanacce di Rocca Priora (RO) con lo spettacolo “Nei panni di una donna” (regia di Massimo Milazzo). Appuntamento domenica 26 marzo alle ore 17.30

La versatile attrice Luciana Frazzetto, maestra di risate e paladina di una comicità incisiva, torna in scena con “Nei panni di una donna”, monologo scritto a quattro mani con Riccardo Graziosi. Nel corso degli anni questa pièce ha riscosso molto successo e ha ricevuto numerosi riconoscimenti (tra cui un “Omaggio a Franca Rame”) che le hanno permesso di diventare un cult.

Il monologo affronta il delicato e attuale tema della violenza sulle donne attraverso un’esperienza uomo-donna raccontata con profonda energia e carica umana; la graffiante ironia inziale lascia presto spazio alla profonda drammaticità. In questo andamento altalenante di emozioni emergono la lucidità e il coraggio nel sottolineare l’importanza di denunciare.

Un’esperienza tra un uomo e una donna, prima divertente e ironica, poi atroce e amara. Diversi sono gli stati d’animo che si incontrano e si scontrano. Uno spettacolo dove si ride e si piange. Si riflette e si spera. Un universo completo nella cui spietata – e divertente – descrizione si possono riconoscere moltissime coppie.

Un monologo che mette quindi in scena la quotidianità della vita, con le sue manie, le sue abitudini e i suoi difetti. Un testo ricco di battute esilaranti e di situazioni comiche, in grado di trascinare il pubblico in un vortice di risate e di accompagnarlo fino a un suggestivo colpo di scena finale.

Teatro Comunale Le Fontanacce – Piazzale Zanardelli (Belvedere) Rocca Priora

Biglietto unico: 15 euro

Biglietto Biblio+: 12 euro

Ridotto fino a 14 anni: 8 euro

Per informazioni e prenotazioni: tel. 348 929 4368; e-mail teatrolefontanacce@libero.it

