Nàrami 8 marzo 2023: “Il gusto delle donne”

A Sa Mandra riprendono gli appuntamenti di Nàrami, l’8 marzo sarà protagonista il gusto e più precisamente Il gusto delle donne.

Il cibo è carestia, è abbondanza, il cibo è festa, è convivialità, è ritualità. E’ tradizione: una somma di stratificazioni, di storia, di storie, di cultura che contribuiscono a definire un’identità.

Il cibo è soprattutto nutrimento, appagamento, soddisfazione e gusto.

Saranno una serie di laboratori, condotti da sapienti manie e audaci menti femminili a guidarci nella consapevolezza di saper riconoscere e nello scoprire il buon gusto che sta alla base di una sana, giusta e buona alimentazione.

Sa Mandra

Sa Mandra prima di essere agriturismo, è una azienda agricola che mette a tavola i prodotti che produce e trasforma. Coltiva e alleva, nel solco della tradizione agropastorale, tutte quelle materie prime, che diventano prelibate leccornie che appagano il gusto dei propri ospiti, siano essi formaggi, pane o salumi.

Coraggiose donne che hanno fatto dell’imprenditorialità agricola, lo strumento di conoscenza e di trasmissione del sapere, ci accompagneranno alla scoperta di quanti sapori ci siano in un trancio di formaggio o in una fetta di salume, o quanti siano i profumi che scaturiscono dal sorseggiare un bicchiere di vino.

Come degustare, come riconoscere, o come consapevolmente farsi sedurre dal buon cibo è un gesto, che ha bisogno di conoscenza e di trasmissione ed è questo lo spirito che animerà il pomeriggio della Festa della Donna a Sa Mandra, coscienti che la divulgazione e l’educazione, siano gli strumenti cardini per un pianeta e un mondo certamente migliore.

Ad accompagnarci in questa esperienza saranno

Enedina Sanna , scrittrice e narratrice orale, che ci racconterà il cibo nella fiaba popolare.

, scrittrice e narratrice orale, che ci racconterà il cibo nella fiaba popolare. Rita Tolu dell’Azienda Agricola Otto Passi di Noragugume, che ci farà scoprire il gusto dei formaggi.

dell’Azienda Agricola Otto Passi di Noragugume, che ci farà scoprire il gusto dei formaggi. Luciana Baso della Cantina Quartomoro di Oristano, contadina e viticultrice che ci parlerà dell’esplosione del gusto nell’assaggiare il vino.

della Cantina Quartomoro di Oristano, contadina e viticultrice che ci parlerà dell’esplosione del gusto nell’assaggiare il vino. Manuela Sanna (Università degli Studi di Sassari), appasionata del pane, ci narrerà di quanto gusto c’è in una fetta di pane.

Informazioni

Azienda Agrituristica Sa Mandra

8 marzo 2023 ore 18:00

Prenotazione Obbligatoria: 320968764 rita@aziendasamandra.it

€20