“Mozart – Sinfonie concertanti” con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio

giovedì 30 marzo alle 19.30 all’Auditorium del Imperdibile appuntamento domani,all’Auditorium del Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari, in piazza Porrino 1, per tutti gli amanti della grande musica di Wolfgang Amadeus Mozart.

Per la Stagione dei Concerti dei Docenti del Conservatorio andrà infatti in scena il concerto Mozart – Sinfonie concertanti, che vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Cagliari diretta dal maestro Sergio Monterisi .

Il programma musicale prevede l’esecuzione di:

Ouverture da ll ratto dal serraglio K 384;

Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra in Mi bemolle maggiore K 364;

Sinfonia concertante per oboe, clarinetto, fagotto, corno e orchestra in Mi bemolle maggiore K 297B.