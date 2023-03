Miti contemporanei – La nuova collezione di Nello De Blasiis

Miti contemporanei – La nuova collezione di Nello De Blasiis – Un evento imperdibile attende gli appassionati di moda. Domenica 5 marzo 2023, presso il San Bartolomeo Green Event, è infatti previsto il défilé di Nello De Blasiis.

E’ promosso insieme a Loreto Marziale Banqueting Designer. La serata verrà aperta da un aperitivo alle 18.00, a cui seguirà il défilé alle 19.30. Miti contemporanei, cosa sono?

Il tutto si concluderà poi in un party con light dinner.

“Io e Loreto abbiamo, entrambi, un’attenzione per la natura.

La location è una tenuta molto grande, vicino Caserta, dove ci sono animali come i fenicotteri rosa ed alcune specie protette in via di estinzione.

Con questo defilé presenterò una collezione di alta sartoria che completa la “capsule” già anticipata in un evento precedente.

La mia sartoria è particolare perché unisce l’esperienza di stilista e responsabile creativo acquisita in anni di lavoro a quella artigianale.

Ho, infatti, un passato da fashion designer che mi ha visto come consulente per diverse aziende e brand che ho portato a buoni livelli.

Durante il Covid, però, ho maturato il desiderio di fare qualcosa di più creativo; di lanciare i miei messaggi.

Non volevo che i miei abiti si limitassero soltanto alla bellezza estetica, ma che riflettessero anche i pensieri che ho sulla società”.

La sartoria si trova a Napoli e si occupa di moda femminile e maschile. All’artigianato classico miscela la sperimentazione.

Cerca sempre dei tessuti nuovi, al passo coi tempi, con delle tecniche che rispettano la natura.

Una riflessione che gli ha dato la spinta per produrre anche degli abiti patchwork.

Attraverso tessuti riciclati, raccolti da aziende che fanno campionari, è stata creata una mini-linea con filati ad hoc che si vanno a mettere l’uno vicino all’altro.

“Il punto fondamentale è quello della riflessione sul sociale: siamo tanti, dove stiamo andando?

Quali sono i punti di riferimento?

Tutte le età sociali, oggi, a cosa pensano? Prima c’erano valori e vari riferimenti, adesso quali sono? Tik Tok, Instagram?

Che modelli propongono? Per questo ho chiamato la collezione Miti Contemporanei.

Perché un giorno, stando dal salumiere, ho visto affiancate due figure: quella di Maradona e quella di Gesù.

Maradona oggi lo chiamano Dios ed effettivamente penso a lui come mito contemporaneo, visto che è conosciuto in tutto il mondo.

Per questo, mi viene da fare un paragone con Gesù, che è un mito che viene da altri tempi.

Anche se, attualmente, rispetto a prima perde la semplice connotazione religiosa, ma viene considerato anche come uno studioso, un filosofo.

Perché, duemila anni fa, ha avuto l’idea di portare l’attenzione alla divinità dell’uomo, a quanto l’uomo possa essere vicino a Dio nella capacità di amare.

Questa riflessione mi ha fatto dire: ‘Ecco, ci sono questi due miti’.

“Un’attenzione ulteriore l’ho posta negli animali; al centro c’era sempre l’ambiente, che condividiamo con gli animali.

Ho preso così le figure di animali apparentemente feroci, come la tigre o l’aquila, per ricamarli a mano su stampa sia in abiti da uomo, sia in abiti da donna.

E il quesito che mi sono posto è stato questo: quanto siamo noi vicini agli animali e quanto noi, rispetto alla natura, possiamo essere aggressivi?

Tutto, secondo me, nasce dalla necessità e, a volte, dal trovarsi in una situazione dove tu hai bisogno di andare avanti.

Qualche volta l’uomo decide di sporcare o di inquinare perché non si rende conto, mentre la tigre o l’animale devono mangiarne un altro per andare avanti.

Dove c’è la necessità questo può essere giustificato perché non trovare altre soluzioni?

Per questo, come dicevo prima, abbiamo riciclato delle semplici bottiglie di plastica per fare delle paillettes ed evitare di inquinare l’ambiente”.

Per saperne di più: https://www.instagram.com/nellodeblasiis/?hl=it