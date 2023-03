Nel 2030, in tutto il mondo saranno prodotti duemila miliardi di microchip, il doppio rispetto a dieci anni prima, per un controvalore di mille miliardi di dollari. Il settore dell’automobile è uno dei motori di questa impennata produttiva. Se oggi la domanda di microchip per la mobilità vale l’8% della produzione, in futuro si arriverà secondo alcune stime anche al 20%.

