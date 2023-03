Domenica 2 aprile il polistrumentista e compositore cagliaritano Mauro Palmas presenta a Monserrato (CA) “Tra le mie corde”, il suo nuovo album. L’evento si terrà nella sede dell’associazione Paùly Onlus (via del Redentore, 216) e avrà inizio alle 20.00

Mauro Palmas, storico nome della scena musicale sarda, domenica sera presenterà dal vivo un’anteprima del suo nuovo progetto discografico intitolato “Tra le mie corde”.

Nel corso del concerto che avrà luogo presso la sede dell’associazione Paùly Onlus, il polistrumentista e compositore cagliaritano (equipaggiato con liuto cantabile, mandola e mandoloncello, suoi immancabili strumenti a plettro) sarà coadiuvato da due affiatati compagni con cui ha già condiviso altre avventure musicali: Alessandro Foresti al pianoforte e Marco Argiolas al clarinetto e al sassofono.

L’uscita dell’album è prevista in autunno (etichetta Squilibri). Conterrà più di un’ora di musica. Numerosi i brani inediti; alcuni già in repertorio sono stati arrangiati per questa produzione.

Il disco sarà corredato da un libro firmato da Gabriela Ledda: al suo interno i ricordi, le storie e gli aneddoti della lunga e intensa esperienza musicale di Mauro Palmas cominciata quasi cinquant’anni fa.

Il concerto (ingresso gratuito) rientra nell’ambito della XVI edizione di Mare&Miniere, la rassegna itinerante di musica di matrice popolare organizzata dall’associazione culturale Elenaledda Vox. Prenotazioni all’indirizzo di posta elettronica associazioneculturalepauly@gmail.com.

