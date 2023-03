Marco Uzzau, giovane attivista di Sassari, è impegnato a condurre attività di advocacy con ONE Campaign, un’organizzazione co-fondata da Bono che si occupa di salute globale e lotta alla povertà

Il ventenne Marco Uzzau è uno dei 36 attivisti selezionati per partecipare al programma di volontariato “Youth Ambassador” di The ONE Campaign, un’associazione che organizza campagne e attività di sensibilizzazione per contrastare la povertà estrema e le malattie prevenibili, soprattutto nel continente africano.

Apolitica, The ONE Campaign mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a lavorare di concerto con i leader politici per combattere l’AIDS e altre piaghe sanitarie, aumentare gli investimenti per l’istruzione, l’agricoltura, la sanità e l’alimentazione e chiedere ai governi maggiore trasparenza nei programmi di lotta alla povertà. L’associazione è costituita dagli ambasciatori ONE, un gruppo di giovani volontari estremamente motivati, selezionati tramite bando pubblico, che conducono attività di sensibilizzazione in tutta Europa.

Insieme ad altri 300 volontari Marco incontrerà politici, parteciperà a eventi e sensibilizzerà l’opinione pubblica riguardo la necessità di aumentare il bilancio degli aiuti pubblici allo sviluppo e di trovare nuove risorse finanziarie per coloro che ne hanno più bisogno.

Marco Uzzau: “Abbiamo bisogno di azioni urgenti e concrete”

“I leader mondiali hanno promesso un serio impegno per garantire uno sviluppo sostenibile e un’equa ripresa dalle crisi convergenti che stiamo vivendo. Purtroppo, però, le promesse non hanno mai salvato vite, né tantomeno risollevato economie dall’orlo del baratro o arrestato disastri ambientali.

Abbiamo bisogno di azioni urgenti e concrete. Ci troviamo infatti in un momento storico che definirà la nostra generazione. É tempo di riscrivere le regole che ci frenano. Le stesse che tengono milioni di persone intrappolate in un circolo vizioso di ingiustizia e disuguaglianza. Per tali ragioni ho quindi deciso di unirmi al programma Youth Ambassador.

Chiediamo ai nostri rappresentanti istituzionali di utilizzare tutte le risorse a disposizione per costruire un mondo che funzioni per tutti coloro che lo abitano. Chiediamo che la nostra generazione venga ascoltata e inclusa nelle discussioni che riguardano il nostro futuro”.

