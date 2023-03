Magliona Motorsport ok con Mannu al 1° Rally Sulcis Iglesiente

Magliona Motorsport ok con Mannu al 1° Rally Sulcis Iglesiente. Esordio stagionale con dominio in classe R3 e brillante nono posto assoluto per la scuderia sassarese e l'alfiere di Osilo navigato da Medas sulla Renault Clio by Tomauto Sport.