“Non so se si può usare questo linguaggio, ma io ne ho già le piene le palle. Lo dico senza spirito polemico, nel senso che il Consiglio è iniziato mezz’ora in ritardo e io invece amo la puntualità. Poi mi sembra che ci sia un caos che non si confà molto al mio temperamento di persona calma e ragionevole, quindi, la prima impressione non è meravigliosa”. Così Vittorio Feltri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e direttore editoriale di Libero.

