“Expocook, la grande rassegna del gusto di Palermo, non è solo momento di confronto, ma dimostra la voglia delle imprese di ripartire e soprattutto di investire per valorizzare le eccellenze che il territorio del paese esprime”. Lo dice in un video messaggio proiettato durante l’inaugurazione il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida.

(fonte: ufficio stampa Expocook)