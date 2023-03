ll rapper italo americano Dunkan presenta il nuovo singolo “Americano”

L’artista italo-americano torna su tutte le piattaforme digitali con l’ultimo estratto del suo nuovo album previsto in uscita prossimamente

DUNKAN torna, su tutte le piattaforme digitali dal 31 marzo e su YouTube con il videoclip ufficiale, con il nuovo singolo, “AMERICANO”, distribuito da Artist First.

Dopo l’ultima release, “2YNG” featuring Miro, pubblicata durante lo scorso gennaio, l’artista italo-americano torna con l’ultimo estratto che anticipa il suo nuovo album, previsto in uscita prossimamente.

“AMERICANO” è un brano che racconta i legami e le differenze tra la cultura USA e quella italiana. Una narrazione che ha l’intento di rimarcare la diffusa stereotipizzazione di entrambe, soprattutto nei rispettivi ambienti musicali. DUNKAN, in particolare, pone l’accento su un fenomeno italiano che riguarda numerosi artisti della scena urban nazionale. Con il loro istinto di emulare i colleghi statunitensi, in molti cercano di riportarne, in una versione italiana, l’estetica, lo slang e l’attitudine. Senza però comprendere il significato, il messaggio ed il contesto dei loro modelli di riferimento.

Il ritornello catchy dell’accattivante produzione firmata da Thirthy, non poteva, data la tematica, mancare di omaggiare il classico di Renato Carosone, “Tu Vuò Fa’ L’Americano”. Questo è riproposto in una versione tanto originale quanto indovinata. Nelle strofe DUNKAN alterna con disinvoltura italiano e inglese. Dunque nasce, con i suoi versi dallo stile inconfondibile, un intreccio ricco di concetti di peso e di reference stilistiche d’oltreoceano. Una traccia che permette finalmente, a tutti gli appassionati del genere, di comprendere gli stilemi che legano e le contraddizioni che separano le due culture di appartenenza del talentuoso artista originario del New Jersey.

Con “AMERICANO”, DUNKAN prepara, così, il suo pubblico di ascoltatori all’imminente uscita del suo prossimo album, un ultimo goloso assaggio di quello che si preannuncia come un importante step del suo percorso artistico.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Frilution, è online su YouTube da lunedì 3 aprile.

