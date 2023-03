Non un semplice film del concerto, ma il racconto di una vera e propria festa a Campovolo che celebra i 30 anni di carriera del Liga. Arriva in sala per tre giorni, dal 20 al 22 marzo, “Ligabue. 30 anni in un giorno” che porta sul grande schermo tutte le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan.

mgg/gtr