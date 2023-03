“Lettres Sonores / Una corrispondenza tra musica e immagini”

“Lettres Sonores / Una corrispondenza tra musica e immagini”, dove si intrecciano le composizioni originali create e eseguite al pianoforte da Irma Toudjian e gli scatti d’artista della fotografa Daniela Zedda.

Tutto per dare vita a intriganti sinestesie, in cartellone DOMANI (sabato 4 marzo) alle 21 del Padiglione Tamuli alle ex Caserme Mura di Macomer.

E sabato 15 aprile alle 21 al Teatro Comunale “Akinu Congia” di Sanluri sotto le insegne della Stagione 2022-2023.

Sezione Musica organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

Una performance avvincente, costruita sul filo delle note e delle immagini, con il progetto liberamente ispirato al libro “Lettres sonores” di Valery Afanassiev.

Le due artiste compongono questo inedito “epistolario” come un dialogo a distanza, utilizzando linguaggi differenti.

Un codice universale e insieme ctiptico come la musica, che sa toccare le corde della mente e del cuore e tutta l’immediatezza di una fotografia.

“Lettres Sonores” fin nel titolo suggerisce un’interessante possibilità di accostare e fondere diverse arti.

Una felice invenzione, quasi un “dispositivo” narrativo nuovo, attraverso cui trasmettere concetti anche complessi e costruire un sistema di variazioni.

La cifra personale di Irma Toudjian, pianista e compositrice di origine armena e lo stile inconfondibile di Daniela Zedda.

Sulle tracce di artisti del calibro di Olivier Messiaen, Vasilij Kandinskj e Alexander Scrjabin, una musicista e una fotografa “inventano” le loro sinestesie. Perciò:

Cercando una corrispondenza tra suono e inquadratura, in una dinamica articolata di domande e risposte, riflessioni e precisazioni.

“Lettres Sonores” quindi per seguire le “indicazioni” disseminate lungo il percorso, cogliere le allegorie musicali e fotografiche.

Scoprire le “reminiscenze litiche” delle due artiste, che abitano su un’Isola di pietra, ma hanno anche attraversato varie regioni del mondo.

Per saperne di più: https://www.shmag.it/show/musica/03_03_2023/domani-a-macomer-le-lettres-sonores-di-irma-toudjian-e-daniela-zedda/