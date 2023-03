Le “logiche mafiose in Italia e nel mondo”: il nuovo evento di Claudia Conte con Rita Dalla Chiesa e Luigi Di Maio



Tra gli ospiti anche l’On. Mauro D’Attis. Modera il Direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca

In occasione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti della mafia, l’attivista antimafia e scrittrice Claudia Conte continua il suo ciclo di iniziative in tutto il territorio nazionale per promuovere la cultura della legalità con un nuovo evento romano intitolato “Le logiche mafiose in Italia e nel mondo”.

advertisement

Le “logiche mafiose in Italia e nel mondo”

Il giorno 22 marzo alle ore 18:30 il “Circolo Canottieri Lazio” di Roma ospiterà personalità della politica, della comunicazione e del giornalismo per parlare di legalità e contrasto alla criminalità organizzata.

A moderare l’iniziativa il Direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente del circolo romano ospitante, l’Avv. Raffaele Condemi e dell’On. Mauro D’Attis (Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione), interverranno l’On. Rita Dalla Chiesa (figlia del Generale martire Carlo Alberto ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982 in un agguato a Palermo, di cui l’anno scorso si è celebrato il 40esimo anno della morte) e l’ex Ministro degli Esteri Luigi Di Maio in video collegamento.

Durante l’evento, in diretta streaming e in onda su Radio Radicale, la Conte presenterà il suo romanzo alla seconda edizione “La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi ed eroi” (Armando Curcio Editore), attualmente in libreria in omaggio alle vittime della mafia.

Claudia Conte è anche promotrice dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2023 attraverso progetti di utilità sociale in collaborazione con le principali realtà istituzionali del Paese. E’ inoltre fondatrice di Far From Shallow, società benefit che collabora con diversi enti del terzo settore quali Unicef, Fondazione Bambino Gesù’ e Comunità di Sant’Egidio.

Prossimo appuntamento in calendario per la Conte e le sue iniziative a sostegno della legalità il 30 Marzo a Reggio Calabria, ove si affronterà il tema delicato e sempre attuale della piaga di una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo: la ‘Ndrangheta.

Per altre notizie simili clicca qui: 8 marzo, Claudia Conte leader del “Women for Freedom” a Milano