Le “Cocotte” del Mamì incantano la passeggiata riminese

Tanti curiosi ieri davanti al “Rainbow” di via Mentana per l’elegante spettacolo delle ballerine in vetrina

Tanti curiosi si sono radunati nel tardo pomeriggio di ieri davanti al negozio di abbigliamento “Rainbow”, al civico 42 di via Mentana a Rimini, per godersi l’elegante spettacolo delle ballerine in vetrina.

Avvolte nei loro maestosi abiti di scena, tra piume di struzzo e cristalli Swarovski, tre splendide “Cocotte” hanno portato nel cuore di Rimini un pizzico di Belle Epoque, incantando la passeggiata con le loro posture algide e seducenti.

L’iniziativa era stata ideata dal Mamì Bistrot di Rivabella per reclamizzare “Les Follies Circus”, il nuovo live-show in programma nel teatrino di via Paolo Toscanelli il prossimo 7 aprile.

L’originale “feat” tra Severine Isabey, creatrice del bistrot di Rivabella, e Patty titolare del negozio di abbigliamento “Rainbow”, dal 1979 uno dei negozi di riferimento dello shopping rivierasco, è solo la prima di una serie di iniziative che il Mamì intende allestire per promuovere in tutta la città la cultura dello “spettacolo dal vivo”.