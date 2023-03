Le allieve di “Balla & Snella” fanno ballare la “Rimini Marathon”. Grande show ieri (sabato) al “Punto Rosa” per dare un tocco di femminilità alla kermesse e promuovere la ripartenza dei corsi di Santarcangelo

Sono state una delle grandi attrazioni della vigilia della “Rimini Marathon”, la grande kermesse podistica in programma oggi (domenica) a Rimini.

Ospiti di “Punto Rosa”, le scatenate allieve dei corsi di Santarcangelo e Cervia di “Balla & Snella“. Hanno portato un tocco di femminilità alla manifestazione intrattenendo il pubblico con le loro divertenti coreografie.

A coordinare il corpo di ballo Melina Zoccoli, titolare del format in Romagna. Dopo il grande successo del primo corso (oltre 150 partecipanti nel 1° trimestre!) ricorda che le iscrizioni di “Balla & Snella – Santarcangelo” ripartono il prossimo 12 aprile.

Il giorno prima – nella sede al civico 16 di via Mazzini (ingresso da via Cabina) – è in programma la rituale prova gratuita a cui ci si può prenotare inviando un messaggio whatsapp al numero 353 4460339.

“Balla & Snella” è un corso per sole donne basato su un metodo rivoluzionario che sta spopolando in tutta Italia, come dimostra l’esperienza nella vicina Cervia dove ai corsi di “Balla & Snella” – prima sede ufficiale aperta nella nostra regione dalla stessa Melina Zoccoli – hanno preso parte circa 150 allieve.

Il corso ha una durata minima di tre mesi e garantisce; con solo due lezioni di un’ora a settimana – il miglioramento complessivo del corpo, la tonificazione di braccia; gambe, glutei e addome; la riduzione del grasso corporeo (in una lezione si bruciano dalle 400 alle 700 kcal); l’abbattimento dello stress, una postura elegante e, soprattutto, tanto divertimento.