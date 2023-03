“Dovremo dare la massima accelerazione nella ricostruzione dei territori terremotati, ci sarà una attenzione senza precedenti per recuperare il tempo perduto nell’area del cratere ma non solo, lo faremo anche per le grandi opere e infrastrutture per far sì che riparta l’economia”. Lo ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, a margine della conferenza di presentazione della nuova giunta.

