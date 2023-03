Lavoro, Solinas: “Continua il trend positivo, l’occupazione è in ripresa”

“Bene l’aumento dell’occupazione – sottolinea l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai – L’assessorato del Lavoro ha imboccato la strada giusta incentivando l’incontro concreto tra la domanda e l’offerta di lavoro, tra disoccupati, giovani e imprese, formazione e aziende, istituzioni e mondo del lavoro, e promuovendo iniziative come il Job day Sardegna, l’evento itinerante organizzato nei territori per dare l’opportunità a chi offre un lavoro e a chi lo cerca di incontrarsi. I Job day sono l’esempio – aggiunge l’esponente dell’esecutivo Solinas – di quello che diventeranno i centri per l’impiego, servizi al cittadino e alle imprese, sempre più digitali e sempre più focalizzati sul raggiungimento dell’obiettivo, che è appunto quello di trovare posti di lavoro. Con gli enti locali sempre più protagonisti.”