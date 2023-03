“Lavoriamo per rendere ancor più efficaci le politiche attive nel nostro Paese e per creare percorsi di transizione e accompagnamento al lavoro delle fasce di popolazione non attive”. Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, a conclusione degli incontri a Bruxelles con il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, e con il commissario Ue per il Lavoro, Nicolas Schmit.

