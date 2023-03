L’Alghero chiama i tifosi al match casalingo con il Sorso 1930

Quattro giornate al traguardo, tutte importanti, quasi come finali. La prima domani pomeriggio: alle 15 al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia l’Alghero affronta il Sorso in uno degli anticipi della 23a giornata del girone E di Prima Categoria.

Dopo il pareggio sul campo del Ploaghe, capitan Mereu e compagni vogliono tornare al successo per tenere a distanza il Valledoria, che si è riavvicinato a quattro punti e che i giallorossi affronteranno ad Aprile. L’obiettivo è arrivare allo scontro diretto con un buon margine.

advertisement

Quello di domani, invece, è quasi un testa coda: i giallorossi guidano la classifica con 50 punti, mentre il Sorso con 18 punti si trova in terzultima posizione e in piena lotta per non retrocedere. All’andata finì 2-0 per la squadra di mister Piras con i gol di Nino Pinna e Livesi. Domani a Maria Pia è atteso il pubblico delle grandi occasioni per sostenere la squadra e accompagnarla verso il grande obiettivo stagionale espresso da questo match. «Il pareggio di Ploaghe non ci ha destabilizzato – afferma il difensore Francesco Manunta – sono sicuro che contro il Sorso faremo una grande partita e speriamo che vengano in tanti a supportarci perché siamo arrivati al momento clou della stagione».

Per notizie simili clicca qui.