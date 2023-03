La Sardegna al centro del business. Da Mail Boxes Etc. un webinar per conoscere l'opportunità imprenditoriale in franchising.

La Sardegna al centro del business

La Sardegna al centro del business. Da Mail Boxes Etc. un webinar per conoscere l’opportunità imprenditoriale in franchising.

Martedì 7 marzo, a partire dalle ore 19.00, MBE invita a partecipare a un webinar gratuito, per conoscere l’opportunità in franchising in un settore in forte espansione. La Sardegna al centro del business:

Espansione come quello dell’e-commerce e delle spedizioni e i piani di sviluppo previsti in Sardegna.

Mail Boxes Etc. piattaforma leader a livello mondiale nell’offerta di soluzioni in ambito e-commerce, spedizioni, logistica e servizi di stampa e marketing a supporto delle PMI.

advertisement

Investire nel Franchising MBE oggi è un’opportunità per intraprendere una carriera da protagonisti del mercato, in un settore di vitale importanza e in continua evoluzione.

Mail Boxes Etc. è costantemente impegnata nello sviluppo di prodotti digitali innovativi, in grado di agevolare lo sviluppo tecnologico delle PMI.

Sull’onda dell’importante sviluppo del settore e-commerce, registrato negli ultimi anni, il business MBE è in costante crescita. Quindi:

Confermandosi come una importante opportunità imprenditoriale per chi desidera investire su sé stesso e su un territorio dalle ampie potenzialità.

In Sardegna sono 5 i Centri MBE già operativi e insieme alla nuove aperture previste, a conferma delle potenzialità del binomio Sardegna-MBE. Quindi:

Sono numerose le città sarde pronte ad ospitare un Centro servizi Mail Boxes Etc..

Partecipando al webinar sul Franchising MBE sarà possibile conoscere le agevolazioni finanziarie riservate ai nuovi franchisee per l’avvio di nuovi Centri Servizi.

Durante l’incontro, dalla durata di 50 minuti, interverrà Roberto Zanchi, Retail Network Manager Mail Boxes Etc. che illustrerà il business MBE le opportunità.

Ampio spazio verrà dedicato ad argomenti come l’espansione del business delle spedizioni e dell’e-commerce.

Il Webinar ad accesso gratuito su registrazione, si terrà martedì 7 marzo dalle 19.00 alle 20.00.

Qui il link per registrarsi: https://www.mbe-franchising.it/it/registrazione-evento/272810478