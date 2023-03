La RO racing al via della prima gara del Campionato italiano velocità della montagna

In Sardegna alla sessantunesima edizione della Alghero – Scala Piccada ci saranno Matteo e Alessandro Gabrielli, Lucio Peruggini e Sergio Farris. In pista, nel Lazio a Vallelunga, Rosario Montalbano affronterà invece la prima prova della One Cup Series Coppa Italia Turismo.

Mancava solo il Campionato italiano velocità della montagna da tenere a battesimo per la stagione 2023 e a partire da domani, venerdì 31 marzo, la serie aprirà i battenti in Sardegna.

La Alghero – Scala Piccada coinciderà, infatti, con la prima gara dell’annata corsaiola della massima serie nazionale per gli specialisti delle salite. La RO racing si presenterà in Terra Nuragica con quattro nomi di grido. Nella categoria Racing Start il giovane promettente Matteo Gabrielli porterà in gara una performante Peugeot 308 Gti. Nel Gruppo Tcr, cambio di vettura per l’altro ascolano, Alessandro Gabrielli, che disporrà di una Hyundai i30. Con la vettura sudcoreana Gabrielli tenterà una nuova scalata al titolo di categoria.

Chi avrà tutta la voglia di confermarsi campione della serie tricolore tra le Gran Turismo, sarà Lucio Peruggini. Il pilota foggiano sarà della partita con la sua inseparabile Ferrari 488 Challenge Evo. Nel Gruppo E2SS Sergio Farris abbandonerà temporaneamente il suo impegno europeo nei rally storici, per essere della partita nella gara di casa con una Wolf.

In pista al Circuito di Vallelunga con una Bmw Serie 1 esordirà nella One Cup Series Coppa Italia Turismo, il presidente della scuderia Rosario Montalbano.