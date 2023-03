“La Priorità sei Tu!”. Alla ASL 3 di Nuoro ripartono gli screening oncologici

Per la diagnosi precoce del tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto

La giornata di promozione, organizzata dal Centro Screening, si svolgerà giovedì 30 marzo 2023, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, in due punti strategici della sanità ospedaliera e territoriale nuorese.

Gli stand, allestiti nel suggestivo parco del Presidio Ospedaliero Cesare Zonchello e nell’ingresso del Poliambulatorio di via Alessandro Manzoni, oltre a diversi punti Informativi dislocati nella città di Nuoro, avranno per protagonista il personale del Centro Screening, affiancato dagli studenti, futuri Assistenti Sanitari, dell’Università degli Studi di Cagliari, che forniranno alla cittadinanza tutte le informazioni utili sull’importanza della prevenzione e, in particolare, sulle attività relative agli screening oncologici attivi nel territorio della ASL n. 3 di Nuoro.

In particolare l’evento ha la finalità di promuovere la prevenzione dei tumori della cervice uterina, della mammella e di informare la popolazione sulla riattivazione dello screening del colon retto, aumentando la consapevolezza del rischio legato alle cattive abitudini di vita.