La multinazionale britannica JD approda in Sardegna

JD approda in Sardegna

Il 1° aprile il brand britannico sbarca a Cagliari

al Centro Commerciale Le Vele & Millenium

Marzo 2023 – Il 1° aprile, JD – multinazionale britannica e player europeo nell’ambito della moda sportiva – apre il suo primo negozio in Sardegna presso il centro commerciale Le Vele & Millennium di Quartucciu; caratterizzato da un’importante offerta commerciale di marchi popolari e di grande successo. Aperto nel 1998 e situato a pochi passi dalla bellissima spiaggia del Poetto, Le Vele & Millenium vanta più di 9 milioni di visitatori l’anno!

La multinazionale britannica, leader europea nell’ambito della moda sportiva, è nata nel 1981 a Bury; cittadina a 12 chilometri da Manchester, ed è presente in Italia dal 2015. Nel corso degli anni JD si è affermato come uno dei principali punti di riferimento nell’ambito urban fashion, offrendo sul mercato i migliori brand sportivi e collezioni esclusive, incontrando il gusto di tutti gli appassionati di streetstyle. L’espansione capillare di JD nello Stivale continua anche nel 2023 in cui sono previste tantissime nuove aperture.

A riguardo di questa apertura, Pietro Comincini, Senior Marketing Executive di JD Sports dichiara: “Con questo negozio abbiamo raggiunto una regione in cui mancavamo e sicuramente non sarà il solo store in Sardegna nel 2023. Vi aspettiamo il primo aprile per il nostro evento di inaugurazione e per tutte le nuovissime collezioni primaverili”.

Per l’opening del nuovo store, JD ha organizzato un weekend di eventi instore e diverse attività, quali:

Clessio Instore Showcase: Davide Paoli, in arte Clessio, è un giovane artigiano italiano specializzato nel campo delle sneakers. In Clessio Lab vengono create da zero delle sneakers completamente personalizzabili, con l’obiettivo di dare nuova vita all’artigianato italiano smuovendo gli interessi della nuova generazione.

Il sabato del primo aprile dalle 14:00 alle 18:00, Clessio sarà presente in negozio per realizzare una scarpa live per un fortunato vincitore di un contest organizzato da JD. Seguite @jdsportsit su Instagram per saperne di più