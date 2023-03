La Mousiké Téchne – concerto sabato 25 marzo

Il grande violoncellista Mauro Valli interpreta il confronto tra Bach e Gabrielli

Sabato 25 marzo a Cagliari nella stagione concertistica de La Mousiké Téchne

SABATO 25 MARZO 2023, Cagliari – Palazzo Siotto, ore 18.00

Uno straordinario mix di tecnica e invenzione, tra lo splendore dello stile italiano e la sperimentazione della musica tedesca, per il settimo appuntamento della rassegna La Mousiké Téchne, giunta quest’anno alla sua seconda edizione.

SABATO 25 MARZO alle ore 18.00 a Palazzo Siotto è infatti la volta di Mauro Valli, concertista di calibro internazionale, protagonista indiscusso della riscoperta virtuosistica del violoncello barocco.

Valli ha recentemente pubblicato il CD “Bach in Bologna”, che abbina magistralmente gli inesplorati Ricercari per violoncello solo di Domenico Gabrielli e le celeberrime Sei suites per violoncello di Johann Sebastian Bach. Il risultato di questa ricerca viene adesso riproposta nel programma del concerto cagliaritano, in cui il grande violoncellista eseguirà il Ricercare n. 7 in re minore di Gabrielli e le Suites n. 2 e n. 6 di Bach.

Mauro Valli

Nato a Sant’Agata Feltria, lo stesso paese che ha dato i natali al compositore barocco Angelo Berardi, discende dalla grande scuola di Camillo Oblach, il leggendario violoncellista prediletto da Toscanini che, fra i tanti allievi, ebbe Giorgio Sassi e Amedeo Baldovino, maestri di Mauro Valli.

Da circa trent’anni si dedica prevalentemente alla musica antica, collaborando con alcuni fra i più importanti specialisti al mondo. Membro fondatore dell’Accademia Bizantina, ha militato per vent’anni in questo gruppo contribuendo in modo decisivo alla sua affermazione internazionale. Attualmente è primo violoncello e solista de “I Barocchisti” di Lugano. Insieme ad altri musicisti o in qualità di solista, Mauro Valli ha realizzato diversi CD, che riscuotono sempre un successo internazionale strepitoso. L’ultimo in particolare, “Bach in Bologna”, dedicato al confronto tra Domenico Gabrielli e Johann Sebastian Bach, ha suscitato un vivissimo interesse nella critica e nel pubblico.

La Mousiké Téchne è realizzata con il contributo della Fondazione Banco di Sardegna, in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Siotto” di Cagliari. Il prezzo dei biglietti per i singoli concerti è di €10 (€5 per gli under 25). Per informazioni: cell. 388 7720396, e-mail: info@larmonicadanzadellemuse.com.