La FC Alghero travolge il Turalva per 11-0

FC Alghero a valanga contro il Turalva. 11-0 il finale a favore della squadra giallorossa che conferma il primo posto in classifica da solo a quota 49 punti. Partita in mano agli algheresi sin dalle prime battute con la difesa del Turalva che crolla già all’8° quando Cherchi, servito da un assist di petto di Finca, deposita la palla in rete.

Un minuto dopo é Satta che, dal limite, raddoppia con un tiro imprendibile per Seu. FC Alghero padrone assoluto del campo e all’11° va vicino al tris con un tiro rasoterra in diagonale di Cariga che sfiora la base del palo destro. Al 17° Cherchi di testa spedisce di poco alto sulla traversa. Al 21° è la volta di Finca che, da distanza ravvicinata, colpisce di prima intenzione trovando il portiere ospite attento a ribattere. Ottavio Cariga protagonista al 22° con un rasoterra che va fuori di pochissimo. Al 28° arriva il meritato 3-0 ancora con Satta che non lascia scampo al portiere ospite. Alla mezz’ora è Antonio Catogno che dal limite sigla un gran gol con un tiro imprendibile per Seu.

Finca ci prova in tutti i modi ad andare in gol come al 35°, trovando Seu che fa buona guardia. Nel finale di primo tempo bomber Michele Cherchi mette a segno il quinto e sesto gol per i giallorossi.

Si va al secondo tempo con girandola di sostituzioni in casa Fc Alghero, con mister Pippo Zani che concede spazio a diversi giovanissimi. Al 55° con un tiro dal limite Gnani sigla il 7-0. Il Turalva le prova tutte, ma la FC Alghero è in giornata e al 58° bomber Cherchi firma l’8-0 su azione di contropiede. Bel tiro di Finca al 62° e altrettanto bella parata di Seu che nega la gioia del gol al giovane attaccante algherese. Al 70° ancora Finca sugli scudi e di testa colpisce il palo sinistro.

La Fc Alghero non si accontenta e al 75° Campus mette in rete il pallone del 9-0. Al 78° Michele Cherchi sigla il suo quinto gol della giornata con un perfetto colpo

di testa. Per il bomber di Alghero è la diciassettesima rete stagionale. A chiudere i conti, all’86°, è Finca che, dopo diverse occasioni, trova la via del gol chiudendo la gara sull’11-0.

FC ALGHERO – TURALVA: 11 – 0

Fc Alghero: Bellinzis, Carbone (46° Lobrano), Cariga, Ardu, Gallo, Gnani, Finca, Rizzu (46° Campus),

Cherchi (78° Cingotti), Catogno (46° Livesi), Satta (46° Carta).

Allenatore: Pippo Zani

A disposizione: Serra, Sanna Alessandro, Fofana, Nunfris.

Turalva: Seu, Deriu, Sanna, Giuliani, Pittalis Paolo, Pittalis Andrea, Mulas, Rassu, Falchi (56° Piras),

Fancellu, Fenu.

Allenatore: Merella

A disposizione: Merella

Arbitro: Careddu di Sassari

Reti: 8°, 44°, 45°, 58° e 78° Cherchi, 9 e 28° Satta, 30° Catogno, 55° Gnani, 75° Campus, 86° Finca

