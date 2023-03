La Fabbrica Illuminata: sold out per lo spettacolo “Chicchi di riso” domani a Cagliari. Domenica lo spettacolo “Era l’allodola?”

Cagliari, 24 marzo 2023 – Un fine settimana denso di appuntamenti a Cagliari alla stagione di teatro da camera della Fabbrica Illuminata, con due spettacoli in cartellone nella sala teatrale (in via Falzarego 35) della compagnia diretta da Elena Pau.

È il tutto esaurito per Chicchi di riso, lo spettacolo di teatro varietà prodotto da Actores Alidos, con l’attrice Marta Proietti Orzella e Luca Pauselli alla chitarra, in scena domani (sabato 25 marzo) alle 20.30. Nel remake dei fortunati Fritto misto e baccalà e Riso al salto l’interprete dà prova di trasformismo, divertendosi a cambiare personaggio con innumerevoli oggetti e costumi, in un continuo gioco di interazione con il pubblico.

Chicchi di riso è una carrellata colorata di sketch e parodie del caffè concerto, del varietà, della rivista, dell’avanspettacolo. Ma non solo. Marta Proietti Orzella incarna personaggi come Gastone di Petrolini, la sessuologa della Marchesini, Pietro Ammicca di Gigi Proietti e tanti altri. Non mancano all’appello, infatti, sketch di Carlo Verdone, Giorgio Gaber, Guzzanti, con un omaggio finale a una grande attrice recentemente scomparsa: Monica Vitti.

Domenica (26 marzo) alle 19 Daniele Monachella e Ignazio Chessa, di mab teatro, portano in scena lo spettacolo Era L’allodola? – un dubbio: Guglielmo Scuotelapera “al secolo” William Shakespeare versus il suo analista. Il tormentato e sedicente bardo attraversa un momento di crisi e porta in superficie uno degli interrogativi più ambigui del suo repertorio: Era l’allodola? Si tratta di un irriverente gioco delle parti dove l’amore descrive la follia e la follia fa sbocciare l’amore. Ciò conduce lo spettatore a ritmo serrato verso il terreno dell’assurdo, dell’illogicità e dei paradossi della società contemporanea.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. È prevista la prenotazione obbligatoria: +39 379 2537014 (solo WhatsApp e lafabbricailluminata@gmail.com .

