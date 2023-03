Due gli spettacoli in programma nel fine settimana a Cagliari per la stagione di teatro da camera targata La Fabbrica Illuminata

Si preannuncia un fine settimana denso di appuntamenti per la stagione di teatro da camera targata La Fabbrica Illuminata, compagnia diretta da Elena Pau. Due gli spettacoli in cartellone a Cagliari nella sala teatrale sita in via Falzarego 35.

Sabato 25 marzo spazio al teatro varietà con Marta Proietti Orzella che, accompagnata alla chitarra da Luca Pauselli, porta in scena alle 20.30 “Chicchi di riso” (produzione di Actores Alidos). Nel remake dei fortunati “Fritto misto e baccalà” e “Riso al salto”, l’interprete dà prova di trasformismo, divertendosi a cambiare personaggio con innumerevoli oggetti e costumi, in un continuo gioco di interazione con il pubblico.

Chicchi di riso è una carrellata colorata di sketch e parodie del caffè concerto, del varietà, della rivista, dell’avanspettacolo. Ma non solo. Marta Proietti incarna personaggi come Gastone di Petrolini, la sessuologa della Marchesini e Pietro Ammicca di Gigi Proietti. Non mancano all’appello, inoltre, sketch di Carlo Verdone e Giorgio Gaber. L’omaggio finale sarà per una grande attrice recentemente scomparsa: Monica Vitti.

Domenica 26 marzo l’appuntamento è invece fissato alle 19.00 con Daniele Monachella e Ignazio Chessa. I due portano in scena lo spettacolo “Era L’allodola? – Un dubbio: Guglielmo Scuotelapera al secolo William Shakespeare versus il suo analista“. Il tormentato e sedicente bardo attraversa un momento di crisi e porta in superficie uno degli interrogativi più ambigui del suo repertorio: “Era l’allodola?”

Un irriverente gioco delle parti – dove l’amore descrive la follia e la follia fa sbocciare l’amore – che conduce lo spettatore verso il terreno dell’assurdo, dell’illogicità e dei paradossi della società contemporanea.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito.

Prenotazione obbligatoria: 379 253 7014 (solo WhatsApp) –lafabbricailluminata@gmail.com.

