Contributi alle scuole civiche di musica 2022/23

La Direzione generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport ricorda agli enti titolari di Scuole civiche di musica che con la legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 è stata eliminato il termine di presentazione delle domande per l’istituzione e il funzionamento delle scuole.

In particolare, il comma 6 dell’articolo 22 della legge prevede che:

In considerazione della prosecuzione dello stato di emergenza da Covid-19, e per rendere il termine di presentazione delle domande più rispondente alle esigenze del settore, nell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica) sono abrogate le parole “entro il mese di marzo precedente all’anno scolastico di riferimento”. È inoltre abrogato il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).

Sarà cura del Servizio comunicare, attraverso la sezione notizie e pagina dedicata al procedimento del sito Ras, il termine per la presentazione delle istanze per i contributi dell’anno scolastico 2023/2024.