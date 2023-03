La Cultura della Relazione bussola per navigare nel nostro Piccolo Oceano. L’iniziativa del Rotary Club Roma.

Al Senato “Donne d’arte dal Mediterraneo al Mediterraneo allargato”. Un’iniziativa sulla Cultura della Relazione

Roma, 4 Marzo 2023 – Su iniziativa del Rotary Club di Roma l’ evento ospitato giovedì scorso dalla Sala Capitolare presso il Senato della Repubblica a Roma.

“Il Mediterraneo – osserva Eleonora Di Prisco introducendo il convegno –è il cuore di un unico Continente Afro Euro Asiatico. Si pensi al recente terremoto in Siria e in Turchia, e all’immediata conseguenza di una allerta tsunami sulle coste italiane. Siamo lontani, ma in realtà molto vicini. La natura e le sue leggi ci hanno riportato alla realtà delle cose. Ma se nel Mediterraneo, quantomeno sotto il profilo naturale, siamo fisicamente interconnessi, questo ci impone di vivere nella Relazione. Ci impone, ancora prima, di costruire una Cultura della Relazione. Ciò vale a livello micro per i singoli individui, ma anche a livello macro per le aziende, per le organizzazioni, per interi Paesi. Questa Cultura deve presupporre la consapevolezza di una Interindipendenza, dove la libertà (indipendenza) e il legame (inter) devono essere compresenti, e parimenti tutelati e promossi”.

Prestigiosi i Patrocini all’evento, quelli del ROTARY DISTRETTO 2080, del Ministero degli Affari Esteri, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, di ISMEO (International Association for Mediterranean and Oriental Studies) e della Biblioteca Casanatense.

Il convegno ha preso il via dai saluti istituzionali di Alessandro Scaletti, Presidente del Rotary Club di Roma e del Governatore del Rotary Distretto 2080, Guido Franceschetti, portati da Francesco Baglio. Hanno illustrato i principi e le motivazioni rotariane che lo hanno ispirato e segnatamente che “world is changing and we must be ready to change” (Paul Harris 1935). Motivazioni rafforzate anche dalla partecipazione di Sarah Tawfeeq Al Mansoor, Secondo Segretario della Ambasciata del Bahrain in Italia, che le ha condivise.

