La Cooperazione Territoriale Europea in Sardegna. Presentazione regionale del Programma Interreg Italia Francia 2021-2027. Evento Finale del Progetto MarittimoTech plus. Promocamera, 15-16 marzo ore 9

Il Sistema camerale del nord Sardegna è da sempre impegnato nel supportare i processi di crescita e sviluppo ed internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale locale; anche attraverso l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dell’Unione Europea attraverso i fondi della Programmazione comunitaria.

Su questo tema, il 15 e 16 marzo prossimi alle ore 9, Promocamera, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari ha organizzato, nella sede di Predda Niedda, un workshop durante il quale verrà presentato il I Avviso sulla nuova Programmazione 2021-2027 e le relative opportunità per le imprese dell’area di Cooperazione Transfrontaliera che comprende anche la Sardegna.

Lo scopo principale dell’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna e l’ Autorità di Gestione del Programma comunitario Italia Francia Marittimo , è quello di agevolare la partecipazione di Enti locali, Università, Centri di Ricerca, Associazioni di Categoria, Enti pubblici e piccole e medie imprese ai nuovi bandi del I avviso recentemente pubblicati sulla GUCE.

Nella sessione pomeridiana illustreranno le funzionalità della nuova Piattaforma JEMS; sulla quale dovranno essere presentati i nuovi progetti. Di particolare interesse per tutti i soggetti (sia pubblici che privati) che intendano presentare la propria candidatura su ambiti tematici quali la competitività e l’innovazione, mobilità e connessioni; occupazione e formazione, turismo e cultura.

Il programma

Il Programma dell’Evento prevede inoltre la realizzazione di ateliers tematici di confronto e scambio tra i vari stakeholder; interessati sulle idee progettuali da presentare; e momenti di networking ed incontri B2B fra le oltre 30 imprese provenienti dall’area di cooperazione trasfrontaliera. Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e Regione P.A.C.A. (Provenza, Alpi, Costa Azzurra); che hanno partecipato e beneficiato delle opportunità offerte dai Progetti europei nei quali è stato coinvolto il nostro Sistema camerale.

Nella circostanza, il padiglione espositivo di Promocamera ospiterà in concomitanza, l’Evento Finale del Progetto transfrontaliero Marittimotech+, che ha visto coinvolti come partner, oltre Promocamera, la Camera di Commercio e dell’industria della Corsica del Sud, Capofila, Camera di Commercio e Industria Del Var, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e Del Tirreno, Università Degli Studi Di Genova e Inizià, offrendo un sostegno diretto e concreto a circa 50 start-up dislocate nei diversi territori e fornendo loro un Percorso di Accelerazione suddiviso in sessioni collettive e un accompagnamento individuale tramite l’erogazione di servizi specialistici per l’innovazione e la digitalizzazione nei settori della green & blue economy.

