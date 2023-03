La Cooperazione Territoriale Europea in Sardegna

Presentazione regionale del Programma Interreg Italia Francia 2021-2027. Evento Finale del Progetto MarittimoTech plus

Nella sessione pomeridiana di oggi si sono analizzate le funzionalità della nuova Piattaforma JEMS; su cui dovranno essere presentati i nuovi progetti di particolare interesse per tutti i soggetti (sia pubblici che privat), che intendano presentare la propria candidatura su ambiti tematici quali:

Lo scopo dell’evento, organizzato in collaborazione con:

il I° Avviso sulla nuova Programmazione 2021-2027; e le relative opportunità per le imprese dell’area di Cooperazione Transfrontaliera che comprende la Sardegna.

Su questo tema, oggi e domani, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, ha organizzato un Workshop per presentare:

potrà consentire a tutti i soggetti interessati di approfondire la conoscenza sulle tematiche prioritarie sulle quali costruire le proposte progettuali a valere sulla Nuova Programmazione europea 2021-2027; oltre che rappresentare un utile e prezioso momento di riflessione e confronto sulle prospettive di uno sviluppo innovativo e sostenibile per:

L’evento, che coinvolgerà le imprese e i consulenti dei territori partner (Italia-Francia) rappresenterà per le imprese che intendano partecipare, un’opportunità di confronto con le aziende del proprio e di altri settori; con i consulenti esperti che hanno seguito le imprese durante i diversi progetti, con gli stakeholder locali e internazionali e sarà inoltre l’occasione per creare nuove opportunità di business.

Realizzate importanti azioni di Networking attraverso un programma di oltre 100 incontri BtoB tra imprese del e imprese che hanno aderito in precedenza ai progetti Interreg gestiti dal Centro di Competenze di Promocamera .

offrendo, quindi, un sostegno diretto e concreto a circa 50 start-up dislocate nei diversi territori e fornendo loro un Percorso di Accelerazione; suddiviso in sessioni collettive e un accompagnamento individuale tramite l’erogazione di servizi specialistici per l’innovazione e, infine, la digitalizzazione nei settori della green & blue economy.

Nella circostanza il padiglione espositivo di Promocamera ospita, in concomitanza, l’ Evento Finale del Progetto transfrontaliero Marittimotech+; che vede coinvolti come partner, oltre Promocamera:

Domani, 16 marzo sono previsti quattro workshop tematici e strategici per le imprese e di approfondimento, gestiti e moderati dagli Esperti che hanno accompagnato le imprese del Progetto Marittimotech+:

“Transizione digitale: fabbisogni e opportunità ricorrenti delle imprese”

“Turismo e Sviluppo sostenibile: pratiche, reti e co-progettazione”

“La strategia commerciale sui mercati esteri: dal posizionamento di marketing alla creazione di una identità commerciale”

“Le strategie di fundraising: i diversi canali di finanziamento e raccolta fondi

La due giorni ospitata da Promocamera costituisce un importante momento per le imprese del territorio e per tutti soggetti che intendano presentare progetti sul I° Avviso; oltre che un’occasione di confronto con l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Marittimo.

Centro di Competenze Transfrontaliero

Attraverso le ulteriori risorse reperibili con la partecipazione ai bandi della nuova Programmazione comunitaria 2021-2027 ed i Progetti di Cooperazione, Promocamera si farà, dunque, propulsore di innovazione e competitività, affiancando e sostenendo le imprese; con i servizi erogati dal proprio Centro di Competenze Transfrontaliero.

Grazie ad una nutrita e qualificata gamma di consulenti e professionisti iscritti all’Albo esperti, il Centro di Competenze Trasfrontaliero, Promocamera è in grado di erogare alle imprese locali consulenze e assistenza personalizzata sui principali aspetti chiave per lo sviluppo di strategie di competitività e internazionalizzazione (creazione d’impresa, digitalizzazione, innovazione di prodotto/processo, marketing e promozione, trasferimento tecnologico, check-up aziendale, sostenibilità ambientale ed energetica).

Dichiarazioni

I programmi di Cooperazione Territoriale coinvolgono, dunque, un insieme molto ampio di settori e rappresentano sia una fonte di finanziamento vicina alle persone, alle imprese e ai territori, sia un fattore importante per la loro apertura internazionale. Per questo motivo, essi rappresentano un’opportunità particolarmente interessante per tutti gli attori del territorio, associazioni, Enti, istituzioni e imprese.

“L’utilizzo dei Fondi Europei, per mezzo di specifiche progettualità, è uno dei pilastri strategici delle attività del nostro Sistema camerale- sostiene, inoltre, Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari- – che ci consentono di acquisire preziose risorse aggiuntive rispetto alle significative risorse che il Consiglio camerale stanzia annualmente a sostegno della competitività delle imprese e del territorio e che vengono utilizzate per realizzare progetti di natura strategica, con i quali supportare i processi di innovazione sia delle singole filiere produttive, sia delle vocazioni del territorio nel suo complesso.”

Grazie ad un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse comunitarie si possono implementare i servizi e l’assistenza specialistica a sostegno dell’attività d’impresa, con l’obiettivo di favorirne la crescita, lo sviluppo, l’innovazione così da aumentare la competitività sui mercati nazionali ed esteri.

“Anche in un momento di grande incertezza internazionale come questo, è fondamentale sostenere le nostre giovani imprese innovative nel loro percorso di crescita sui mercati esteri, a partire da quello europeo. Sostegno alle startup e internazionalizzazione delle imprese sono due importanti pilastri della strategia che la Camera di Commercio di Sassari, anche attraverso la propria Azienda Speciale Promocamera, per il consolidamento e il rafforzamento del nostro sistema produttivo – sottolinea Francesco Carboni, Presidente di Promocamera – che passa anche attraverso la preparazione, il supporto e l’assistenza alle imprese durante lo svolgimento di questi importanti eventi di livello internazionale”.