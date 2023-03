La botte e il cilindro – Famiglie a teatro

Nella XXXIII stagione del cine teatro Astra, sul palco domenica 12 alle 18 “Cipì”

Domenica 12 marzo alle 18 prosegue al Teatro Astra di Sassari l’unica vera stagione per ragazzi in Sardegna: “Famiglie a teatro“. La rassegna è organizzata dalla Compagnia La botte e il cilindro.

In scena la compagnia veronese Fondazione AIDA con lo spettacolo “Cipi’” (fascia di età: 4 – 8 anni). Vedrà come protagonista un esuberante passerotto con tanta voglia di esplorare il mondo. Lo spettacolo è inoltre ispirato all’omonimo libro di Mario Lodi, maestro rivoluzionario. Lodi è creatore, insieme ai suoi alunni, di una storia che descrive sia gli aspetti gioiosi che quelli difficili della crescita.

advertisement

Un piccolo quadro animato dove immagini di fiaba legati al mondo della natura si mescolano a effetti interattivi con il pubblico. I pupazzi utilizzati nello spettacolo e le scene nascono dall’incontro con Caterina Marcioni. La scenografa Marcioni dal 1995 è realizzatrice per la Fondazione Arena di Verona. Infatti grazie ai suoi percorsi in ambito scenografico e sartoriale ha maturato un’ampia e specifica conoscenza di tecniche e materiali. Sul palco Annachiara Zanoli, regia: Lucia Messina.

BIGLIETTI

Ingresso € 9 – Ridotto € 6. E’ possibile prenotare i biglietti solo inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com entro le ore 15:00 del giorno dello spettacolo. Non è possibile prenotare telefonicamente. Saranno valide esclusivamente le prenotazioni per le quali si riceverà conferma scritta per mail. La biglietteria apre alle ore 17:00. La scelta dei posti in teatro è libera.

Per altre notizie sul teatro clicca qui.