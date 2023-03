La 61^ Alghero Scala Piccada sfiora le tre cifre

Tra i piloti certamente sotto i riflettori il 13 volte europeo e 16 volte tricolore Simone Faggioli, campione Italiano in carica, su Norma M20 FC Zytek; il Campione Europeo in carica Christian Merli su Osella PA 21 C turbo, su vettura uguale il 23enne siracusano Luigi Fazzino; il trentino Diego Degasperi, tricolore 2022 gruppo E2SS su Osella FA 30 Zytek, il ragusano Franco Caruso su Nova Proto NP 01-2 ed il pilota di casa Marco Satta su Norma 2000 V8.

I tricolori in carica di gruppo GT Lucio Peruggini su Ferrari 488 e di gruppo E2SH Alessandro Gabrielli su Alfa 4C turbo.