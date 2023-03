L’8 marzo per il Coordinamento Nazionale Donne Ugl Metalmeccanici

“Nel 2023 per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana abbiamo un Presidente del Consiglio Donna; un avvenimento storico per il nostro paese che non aveva mai assegnato ad una donna un ruolo primario, dimostrando un’apertura ed sviluppi positivi in tutte le politiche inerenti alle pari opportunità. advertisement L’8 marzo per il Coordinamento Nazionale Donne Ugl Metalmeccanici La festività dell’8 marzo fonda le sue radici nella storia, fatta di guerre, manifestazioni, tragedie e sforzi che il mondo femminile ha portato avanti; allo scopo di ottenere considerazione ed equità sia sociale che lavorativa. Il 1975 è proclamato dalle Nazioni Unite come “ANNO INTERNAZIONALE DELLE DONNE”: invitando tutti i paesi membri a celebrare la ricorrenza nella data dell’8 marzo, a memoria dell’ormai storica tragedia occorsa l’8 marzo 1857 negli Stati Uniti; in cui persero la vita diverse lavoratrici a causa di un drammatico incendio. Il Coordinamento Nazionale Donne Ugl Metalmeccanici, soprattutto in questo momento storico, si prefigge di essere un coordinamento di donne per le donne; atto alla risoluzione in ambito lavorativo alle problematiche del mondo professionale, e le norme contrattuali in tema di equità e di diritti non ancora dovutamente applicate. Equità, questa è la richiesta che maggiormente ci preme; ed un mondo del lavoro che non penalizzi la donna in base al ruolo sociale che storicamente le è stato assegnato.

Il problema dell’equità

Le statistiche ci indicano che le problematiche maggiori si riscontrano proprio in tema di equità e doveri sociali che sembrano culturalmente assegnate al mondo femminile come dovere fondante del nostro genere. La discrepanza in percentuali, ad esempio, tra le richieste di legge 104 ci indica moltissimo; sono le donne infatti a richiedere in maggioranza i permessi per accudire genitori, figli e coniuge, rilegandole quasi in automatico, ad un ruolo di minore importanza ed inclusività all’interno delle politiche lavorative.

Differenze retributive delle lavoratrici